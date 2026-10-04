О ситуации с возможным распространением чумы в России пишут ряд СМИ и телеграм-каналов, несмотря на то, что власти скрывают эту информацию.

Что известно об ограничениях из-за инфекции в России?

О введении обязательных профилактических мер для работников алюминиевого завода сообщил директор предприятия Артем Фоминых.

Промышленный объект входит в структуру компании "Русал" и является городообразующим предприятием для Шелехова. Введение специального режима на таком объекте свидетельствует о серьезности эпидемиологических рисков для региона.

Официальные структуры Роспотребнадзора пока воздерживаются от подробных комментариев по поводу ситуации. В то же время введение противоэпидемических ограничений указывает на попытку региональных властей сдержать распространение опасной инфекции.

Напомним, что в Иркутской области России зафиксирована вспышка смертельной чумы. В результате заболевания скончалась 28-летняя сотрудница противочумного института. В настоящее время 189 человек находятся под карантинным наблюдением.

При этом ведущий российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, заявил, что объяснение о якобы разбитой пробирке маловероятно. По его словам, специалисты работают в специальных защитных костюмах, поэтому такая версия выглядит абсурдной. В то же время, по мнению эпидемиолога, российские власти сейчас массово скрывают информацию от общественности.