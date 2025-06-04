Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине, Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине. Первые системы могут развернуть уже через несколько недель.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Когда ВСУ получат первые системы дальнобойного оружия

Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины Писториус заявил, что уже в этом году Киев сможет изготовить значительное количество дальнобойного вооружения при финансовой поддержке Берлина.

Первые системы могут быть развернуты в украинских вооруженных силах всего за несколько недель. Мы также договорились продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов, и мы финансируем и это также становится все более важным на нынешнем этапе войны, ремонтные мощности в Украине, а также значительную часть спутниковой связи,

– отметил министр обороны Германии.

Однако, какой именно тип дальнобойного оружия имеется в виду, Писториус не уточнил.

Напомним, что Великобритания планирует инвестировать 350 миллионов фунтов для увеличения поставок беспилотников Украине. Также страна поставит 140 тысяч артиллерийских снарядов.