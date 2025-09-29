Дания поднимала авиацию из-за вероятной активности БпЛА: сообщали о неизвестных объектах
- Истребители Дании поднимали в небо из-за сообщений местных жителей о неизвестных объектах.
- ВС Дании пока не комментировали, продолжается наблюдение за воздушным пространством для безопасности.
Военно-воздушные силы Дании поднимали истребители из-за возможной активности беспилотников в Балтийском море. Местные жители сообщали о неизвестных объектах в воздухе.
От них поступило много сообщений о фиксации необычных объектов в небе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал TV2.
Смотрите также На фоне ряда нарушений: НАТО готовится сбивать российские самолеты, – The Times
Что известно об очередном инциденте в Дании?
Согласно обнародованной информации, дежурный офицер отдела полиции на острове Борнхольм Томас Элсгаард уточнил, что самолеты сначала пролетали над островом в одном направлении. После этого воздушные борта вернули обратно.
В то же время Вооруженные силы Дании не захотели комментировать журналистам информацию о поднятии двух истребителей F35 в воздух. Также Министерство обороны пока не подтверждает, фиксировали ли незаконную деятельность дронов.
Сейчас продолжают наблюдать за воздушным пространством и собирать информацию о возможных БПЛА для обеспечения безопасности страны и морской инфраструктуры. На боевом дежурстве постоянно находятся два F-16.
По состоянию на утро больше не патрулируют воздушное пространство над Борнхольмом.
Какую активность фиксировали в Дании ранее?
В воскресенье, 28 сентября, в Дании в очередной раз заметили дроны, которые летели с неизвестного направления. Беспилотники снова пролетали над военными частями. Соответствующие инциденты в воздушном пространстве страны происходят все чаще.
Напомним, 23 сентября впервые в Копенгагене заметили по меньшей мере четыре дрона над аэропортом. Беспилотники были в небе, но потом загадочно исчезли. Ни одного из них сбить не удалось, поэтому и неизвестно, кто их запустил.
В связи с вышеупомянутыми инцидентами НАТО усиливает присутствие в Балтийском море после серии инцидентов с дронами в Дании. В регион отправили фрегат противовоздушной обороны и дополнительные средства Альянса.