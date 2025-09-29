Військово-повітряні сили Данії підіймали винищувачі через можливу активність безпілотників у Балтійському морі. Місцеві жителі повідомляли про невідомі об'єкти в повітрі.

Від них надійшло багато повідомлень стосовно фіксації незвичних об'єктів у небі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал TV2.

Дивіться також На тлі низки порушень: НАТО готується збивати російські літаки, – The Times

Що відомо про черговий інцидент в Данії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, черговий офіцер відділу поліції на острові Борнхольм Томас Елсгаард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом в одному напрямку. Після цього повітряні борти повернули назад.

Водночас Збройні сили Данії не захотіли коментувати журналістам інформацію стосовно підняття двох винищувачів F35 у повітря. Також Міністерство оборони поки не підтверджує, чи фіксували незаконну діяльність дронів.

Наразі продовжують спостерігати за повітряним простором та збирати інформацію про можливі БпЛА для забезпечення безпеки країни й морської інфраструктури. На бойовому чергуванні постійно перебувають два F-16.

Станом на ранок більше не патрулюють повітряний простір над Борнхольмом.

Яку активність фіксували в Данії раніше?