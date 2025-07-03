Дания будет оказывать "максимальное давление" на Венгрию, которая блокирует вступление Украины в ЕС

Во вторник, 1 июля, Дания начала свое 6-месячное председательство в Совете Европейского Союза. В течение этого времени страна будет оказывать "максимальное давление" на Венгрию для восстановления заблокированного Будапештом процесса вступления Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv. Издание цитирует датского министра по делам Европы Мари Бьерре.

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Дания обещает давить на Венгрию

Чиновница отметила, что ее страна будет оказывать "максимальное давление" на Венгрию, чтобы та сняла свои предостережения.

И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан,

– сказала Бьерре.

Кроме того, министр подчеркнула, что Копенгаген "работает над поиском решений" по Венгрии, которые будут включать дополнительное слушание по процедуре статьи 7.

Это может лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за серьезных нарушений принципов союза. Однако процесс вряд ли даст результаты, поскольку требует поддержки других 26 государств-членов.

Напомним, в четверг, 3 июля, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он поздравил страну с началом председательства в Совете ЕС и выразил надежду, что следующее полугодие станет "периодом важных решений".