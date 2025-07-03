Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv. Видання цитує данську міністерку у справах Європи Марі Б'єрре.
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Данія обіцяє тиснути на Угорщину
Посадовиця наголосила, що її країна чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину, аби та зняла свої застереження.
І ми готові зробити все можливе, як на політичному, так і на практичному рівні, щоб просунутися вперед у відносинах з Україною, а також з Молдовою та країнами Західних Балкан,
– сказала Б'єрре.
Окрім того, міністерка підкреслила, що Копенгаген "працює над пошуком рішень" щодо Угорщини, які включатимуть додаткове слухання за процедурою статті 7.
Це може позбавити Угорщину права голосу в ЄС через серйозні порушення принципів союзу. Однак процес навряд дасть результати, оскільки вимагає підтримки інших 26 держав-членів.
Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Володимир Зеленський прибув із візитом у Данію. Він привітав країну з початком головування в Раді ЄС і висловив сподівання, що наступне півріччя стане "періодом важливих рішень".