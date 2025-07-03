Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv. Издание цитирует датского министра по делам Европы Мари Бьерре.

Смотрите также Орбан снова взялся угрожать Украине: экс-глава МИД сказал, как можно утихомирить Венгрию

Дания обещает давить на Венгрию

Чиновница отметила, что ее страна будет оказывать "максимальное давление" на Венгрию, чтобы та сняла свои предостережения.

И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан,

– сказала Бьерре.

Кроме того, министр подчеркнула, что Копенгаген "работает над поиском решений" по Венгрии, которые будут включать дополнительное слушание по процедуре статьи 7.

Это может лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за серьезных нарушений принципов союза. Однако процесс вряд ли даст результаты, поскольку требует поддержки других 26 государств-членов.

Напомним, в четверг, 3 июля, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он поздравил страну с началом председательства в Совете ЕС и выразил надежду, что следующее полугодие станет "периодом важных решений".