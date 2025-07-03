Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом нагадав, що риторика з боку Угорщини спочатку починалась з того, що начебто в Україні не люблять угорську національну меншину.

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Як Орбан і Путін однаково маніпулюють

Звучали заяви про те, що нашій державі треба зробити зміни до закону стосовно освіти, мови, самоврядування, на що українська сторона інтелігентно реагувала. Це, як наголосив Огризко, був лише привід для того, аби блокувати європейські прагнення нашої країни з однієї простої причини – тому що Орбан, з його слів, є посіпакою Кремля.

"Зараз, коли з цього питання причепитись нема до чого, бо Україна пішла на суттєві поступки, хоча абсолютно непотрібні, виникає вже принципова незгода з тим, що Україна має бути в ЄС і НАТО. Хто цього хоче? Москва руками Орбана і Фіцо", – зазначив Огризко.

Орбан використовує ту ж саму маніпуляцію, що й Путін – проводить сумнівні референдуми. Це йому було потрібно, щоб тепер розмахувати папірцем в Європі та кричати, що начебто угорці проти вступу України в ЄС.

"В цій ситуації питання виникає вже не до Орбана, а до Брюсселя, що там збираються з цим робити? Поки що там бере гору думка про те, що треба перечекати. Ця позиція є дуже слабкою, неоригінальною і шкідливою. На перше місце Брюссель виставляє псевдоєдність, яку жодним чином зараз не можна порушити й покарати цих двох промосковських політиків", – озвучив Огризко.

Дипломат зауважив, що Орбан сидить на європейських грошах, які йому Брюссель виділяє як певні донати. Він замислився над тим, що можна було б знайти підставу, щоб ці гроші Орбан не отримав. Зробити це, за його переконанням, елементарно. Потрібно мати політичну волю.

Хіба є проблема з тим, щоб почати процес позбавлення Угорщини права голосу за всі абсолютно антиєвропейські речі, які сьогодні Орбан робить у своїй країні? Треба лише захотіти. Однак такого бажання, на жаль, в Брюсселі поки що не дуже видно,

– зазначив Огризко.

Нова хвиля розширення, яка відбудеться до 2030 року, як підсумував дипломат, повинна завершитися глибоким реформуванням Європейського Союзу. Якщо це не буде зроблено, ЄС, на його думку, перетвориться на ООН. Якщо не буде змінена процедура голосування, припинення права голосу, неотримання коштів з бюджету ЄС, то з часом він втратить свою дієздатність, буде імпотентним як ООН.

Нагадаємо, Орбан заявив, що він проти вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що не хоче бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини, оголосивши результати так званого референдуму, заявив, що його голос довкола теми ймовірного вступу України в ЄС "став гучнішим". Він озвучив, що начебто понад два мільйони угорців не підтримують таку ініціативу і назвав результати цього опитування "голими фактами".