Есть опасения: Еврокомиссия "притормозила" давление на Орбана перед выборами в Венгрии, – FT

Европейская комиссия смягчает публичную критику в адрес премьера Венгрии Виктор Орбан накануне парламентских выборов. Брюссель также рассматривает возможность выделения Будапешту новых финансовых ресурсов.

Европа стремится избежать проблем связанных с Венгрией. Об этом пишет Financial Times.

Что стремится сделать ЕС?

По данным источников издания, чиновники ЕС не хотят, чтобы их действия выглядели как вмешательство в избирательный процесс или давали Орбану дополнительные аргументы для антибрюссельской риторики. В Брюсселе опасаются, что любое давление может быть использовано венгерским премьером во внутренней политической борьбе.

Социологические опросы свидетельствуют, что Орбан может проиграть выборы 12 апреля, поскольку оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр опережает партию "Фидес" примерно на 10 процентов. Лидер оппозиции пообещал в случае победы укрепить позиции Венгрии в Европейском Союзе и восстановить доверие к Будапешту.

По информации собеседников Financial Times, Европейская комиссия может выделить Венгрии до 2,4 миллиарда евро новых средств еще до дня голосования. В то же время генеральный адвокат Суда ЕС недавно поставил под сомнение решение 2023 года о размораживании 10 миллиардов евро для Будапешта.

Позицию Брюсселя также усложняет расследование возможных попыток венгерских властей вербовать должностных лиц ЕС как шпионов. В Комиссии заявляют, что продолжают оценивать ситуацию с верховенством права в Венгрии, но отрицают, что меняют свою политику из-за выборов.

Какие заявления звучали от Орбана об Украине?