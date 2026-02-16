Європа прагне уникнути проблем пов'язаних з Угорщиною. Про це пише Financial Times.

Дивіться також Наближений до Кремля: як Орбан повʼязаний з брудними нафтовими схемами

Що прагне зробити ЄС?

За даними джерел видання, посадовці ЄС не хочуть, щоб їхні дії виглядали як втручання у виборчий процес або давали Орбану додаткові аргументи для антибрюссельської риторики. У Брюсселі побоюються, що будь-який тиск може бути використаний угорським прем'єром у внутрішній політичній боротьбі.

Соціологічні опитування свідчать, що Орбан може програти вибори 12 квітня, оскільки опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр випереджає партію "Фідес" приблизно на 10 відсотків. Лідер опозиції пообіцяв у разі перемоги зміцнити позиції Угорщини в Європейському Союзі та відновити довіру до Будапешта.

За інформацією співрозмовників Financial Times, Європейська комісія може виділити Угорщині до 2,4 мільярда євро нових коштів ще до дня голосування. Водночас генеральний адвокат Суду ЄС нещодавно поставив під сумнів рішення 2023 року про розморожування 10 мільярдів євро для Будапешта.

Позицію Брюсселя також ускладнює розслідування щодо можливих спроб угорської влади вербувати посадовців ЄС як шпигунів. У Комісії заявляють, що продовжують оцінювати ситуацію з верховенством права в Угорщині, але заперечують, що змінюють свою політику через вибори.

Які заяви лунали від Орбана про Україну?