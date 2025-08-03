Американский президент установил дедлайн для Путина, чтобы тот сел за стол переговоров, иначе пригрозил санкциями. Трамп также, комментируя недавний массированный удар по Киеву, назвал такие действия России "отвратительными".

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала предположил, что лидер США может прибегнуть к более жесткому варианту, чем санкции, который имеет три составляющие.

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Какие сферы России могут оказаться под прицелом США?

Как отметил Рейтерович, есть две сферы в России, по которым США или недостаточно сильно, или вообще не ударили. Первая – это банковская сфера. Там, по его словам, есть огромное пространство для маневра, потому что российская экономика доллароориентированная, американцы могли бы устроить там "армагеддон".

Вторая сфера России, где американцы и европейцы до сих пор активно сотрудничают – атомная энергетика. По ней можно ударить, введя не пошлины, а санкции.

Это поставит Кремль в плачевное положение, которого россияне боятся. Конечно, что есть третий вариант – расширение военно-технической поддержки Украины,

– озвучил политолог.

Способом для этого может стать механизм продажи американского оружия, однако Рейтерович не исключает, что Трамп может рассмотреть идею ленд-лиза. Он, с его слов, может запустить этот процесс и это для него выгодная история. Политолог подытожил, что для Украины это будет очень мощная помощь, а для России – серьезный удар.

Напомним, что американский лидер сократил для Путина срок на заключение мирного соглашения с 50 дней до 10 – 12 (от 28 июля). Трамп озвучил, что не исключает возможность проведения переговоров с Путиным до завершения дедлайна и анонсировал визит своего спецпредставителя Уиткоффа в Москву.