Пентагон в панике из-за нехватки оружия: США вынуждают производителей срочно нарастить объемы производства

США требуют от оборонных компаний срочно ускорить производство оружия и боеприпасов. Заместитель министра обороны Стив Файнберг дал производителям 21 день на то, чтобы представить планы по увеличению поставок и расширению производственных мощностей.

Об этом пишет The Washington Post.

Почему Пентагон оказывает давление на оборонную промышленность?

Файнберг подчеркнул, что обычные темпы производства больше не соответствуют потребностям американской армии.

Годовые циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить графики наших программ и расширить наши производственные мощности прямо сейчас,

– написал он.

Пентагон также попросил компании предложить конкретные капиталовложения и меры по расширению предприятий, которые позволят увеличить производственные возможности. Речь идет не только о выполнении уже имеющихся заказов. Министерство обороны хочет, чтобы производители заранее подготовились к масштабному увеличению спроса на вооружение.

Одной из главных причин давления на оборонную промышленность стало масштабное использование американского оружия во время войны с Ираном. По данным The Washington Post, только за первый месяц боевых действий США применили более 850 крылатых ракет "Томагавк" и свыше 1000 ракет-перехватчиков "Пэтриот" и THAAD.

Кроме того, американские военные применили более 1300 тактических баллистических ракет в течение первых недель войны.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), мировые запасы ракет Patriot сократились примерно с 2200 до менее чем 827, а THAAD – с 452 до менее чем 278.

Это создает проблему не только для пополнения американских складов, но и для способности США поддерживать необходимый уровень противовоздушной и противоракетной обороны в случае длительного конфликта.

В последние месяцы Пентагон заключил ряд рамочных соглашений с крупнейшими оборонными компаниями и технологическими стартапами. В частности, речь идет о Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril, Palantir, Castelion, CoAspire, Leidos и Zone 5.

Однако часть рамочных соглашений пока не является полноценными контрактами с гарантированным финансированием. Том Карако из CSIS пояснил, что именно в этом заключается одна из главных проблем.

Это соглашения о согласовании, а значит, это не контракты. По контракту почти ничего не было заключено, и в этом проблема,

– сказал он.

Многие планы Пентагона зависят от принятия Конгрессом законопроекта об оборонных расходах на сумму примерно 1,15 триллиона долларов. Однако законодатели до сих пор не пришли к соглашению относительно масштабного увеличения оборонного финансирования.

Из-за этого возникает парадоксальная ситуация: Пентагон призывает компании уже сейчас строить новые производственные мощности, в то время как производители не имеют полной гарантии, что будущие государственные заказы получат необходимое финансирование.

Некоторые оборонные компании уже используют собственные средства для подготовки к увеличению производства. Однако, как отмечает Карако, для публичных компаний это означает серьезный финансовый риск.

"Вы не должны рисковать ради обещания",

– сказал эксперт.

Министр обороны Пит Хегсет ранее заявлял о необходимости коренным образом изменить систему закупок Пентагона и более тесно сотрудничать с американской промышленностью. Теперь эти принципы пытаются реализовать на практике: посредством ускоренных закупок, рамочных соглашений, привлечения стартапов и требований к производителям наращивать мощности.

В меморандуме Файнберга среди программ, которые Пентагон рассматривает для ускорения или увеличения закупок, названы новый перехватчик для противоракетной обороны, современные системы ПВО, мобильные радары, система подготовки пилотов и космическая система отслеживания ракет.

Напомним, ранее Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче сотен дополнительных ракет-перехватчиков Patriot. Американский лидер объяснил свою позицию тем, что у США ограниченные запасы.