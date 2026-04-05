Что может побудить Трампа запретить поставки оружия в Украину и к чему это приведет

Если США затянут операцию на Ближнем Востоке, то перестанут быть надежным партнером для Украины и Европы, что дестабилизирует мировой порядок. В то же время это может привести к пересмотру существующих мировых союзов и образованию новых.

Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что изменения мирового порядка уже побудили Европу больше полагаться на собственные силы.

Грозит ли Украине дефицит ракет для ПВО?

Президент Зеленский подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, но заверил, что пока сигналов об этом не было. По его словам, есть также риски того, что ракеты для ПВО могут просто закончиться, а США могут отказаться поставлять Украине вооружение даже за деньги.

Все дальнейшие события будут зависеть от продолжительности операции на Ближнем Востоке. Если она закончится быстро и Трамп из нее выйдет – это один сценарий. Если же операция затянется и перерастет в наземную, то это может длиться месяцами, а возможно, и годами. В случае такого развития событий риски, о которых говорил президент, будут касаться не только Украины, но и всей Европы,

– сказал Лесной.

Политолог считает, что затягивание конфликта приведет к пересмотру миропорядка. Это может негативно повлиять на цивилизованный мир, но стать положительным для стран, входящих в "ось зла". Если операция закончится быстро, то экономические последствия будут, однако не такие угрожающие для поставок оружия. Поэтому Украина и Европа должны готовиться к любым сценариям.

"Будущее может быть за микросоюзами и региональными альянсами. Любое потрясение, если оно не уничтожает человечество, заставляет переформатироваться и самостоятельно реагировать на угрозы, вместо того, чтобы ждать кого-то. Европа долго считала, что США стоят за ее спиной. Теперь все изменилось", – объяснил Лесной.

