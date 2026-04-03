Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщило Общественное.
Как Украина строит партнерства?
Владимир Зеленский объяснил, что благодаря долгосрочным партнерствам и экспорту вооружений Украина будет зарабатывать и наполнять бюджет.
И если не дай Бог война – вы знаете, кому звонить. Потому что подписано government to government, есть договоренность. Все оружие с производств, которые мы построили за рубежом, должно идти в Украину. Мы их открывали там, чтобы здесь все не разрушили,
– объяснил он.
Президент отметил, что стремится заключить не менее 10 контрактов сроком на 10 лет, которые обеспечат миллиардные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.
В то же время глава государства отметил, что неконтролируемое открытие большого количества несогласованных производств за рубежом может усложнить этот процесс.
Но это тупик для тех, кто так открывает. Все равно государства приходят к государствам за сотрудничеством,
– подытожил Зеленский.
Как Украина сотрудничает со странами Ближнего Востока?
Недавно Владимир Зеленский совершил визит в страны Персидского залива. По словам президента, в регионе есть общее видение сотрудничества с Украиной и опытом ее экспертов по защите.
Зеленский также сообщил, что сейчас уже есть "исторические договоренности". Речь идет о договоренностях с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Также продолжается работа с Иорданией и Кувейтом. Отдельно Украина получила запросы от Бахрейна и Омана.
Известно также, что Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Отмечается, что оно не предусматривает непосредственное участие украинских военных в боевых действиях на Ближнем Востоке.