Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщило Общественное.

Как Украина строит партнерства?

Владимир Зеленский объяснил, что благодаря долгосрочным партнерствам и экспорту вооружений Украина будет зарабатывать и наполнять бюджет.

И если не дай Бог война – вы знаете, кому звонить. Потому что подписано government to government, есть договоренность. Все оружие с производств, которые мы построили за рубежом, должно идти в Украину. Мы их открывали там, чтобы здесь все не разрушили,

– объяснил он.

Президент отметил, что стремится заключить не менее 10 контрактов сроком на 10 лет, которые обеспечат миллиардные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

В то же время глава государства отметил, что неконтролируемое открытие большого количества несогласованных производств за рубежом может усложнить этот процесс.

Но это тупик для тех, кто так открывает. Все равно государства приходят к государствам за сотрудничеством,

– подытожил Зеленский.

