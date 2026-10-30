Трамп вдохновил Путина усилить войну в Украине, – Le Monde

Ослабление санкционного давления США на Россию и возобновление торговли энергоносителями отдаляют мирное урегулирование в Украине. Кремль воспринимает экономические уступки Вашингтона как повод для усиления военной агрессии.

Французское издание Le Monde отмечает, что главным проявлением потепления отношений между Вашингтоном и Москвой стала договоренность о поставках российского дизельного топлива на рынок Соединенных Штатов. В частности, 23 октября первый танкер с 40 тысячами тонн топлива отправился из Финского залива в Нью-Йорк, что стало показательным политическим шагом, который вряд ли повлияет на американские розничные цены.

Как Трамп уступками Путину лишь разжигает войну в Украине?

Неважно, принесет ли соглашение о дизельном топливе ожидаемую экономическую выгоду. Главное – эффект от самого объявления. Трампу и Путину нужно посылать сигналы,

– пояснил старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Сергей Алексашенко.

Аналитик подчеркнул, что Кремль расценивает сближение с администрацией Дональда Трампа как доказательство углубления разногласий между США и Европой.

Потепление отношений между Вашингтоном и Москвой будет продолжаться и, вероятно, не ограничится дизельным соглашением.

Стороны также ведут переговоры о возвращении американских компаний на российский нефтяной рынок. Среди возможных проектов – создание совместного предприятия для разработки месторождений углеводородов у острова Сахалин на Дальнем Востоке России.

Также близится к завершению продажа международных нефтяных активов "Лукойла" – второй по величине нефтяной компании России – инвесторам, связанным с Белым домом.

Среди других предложений – разрешение американским авиакомпаниям выполнять коммерческие рейсы через воздушное пространство России, сотрудничество в сфере поставок титана и возобновление поставок российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток", который в настоящее время находится под санкциями Евросоюза.

Эти масштабные проекты с февраля 2025 года готовил спецпредставитель Кремля в США и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Пока что они остаются лишь планами и зависят от отмены западных санкций в случае прекращения войны в Украине.

Перспективы трехсторонней встречи неутешительны

Готовность американского президента вести дела с российскими властями стала серьезным ударом для Киева и Европы.

В Кремле тем временем пользуются ситуацией. Хотя окончательных решений пока нет, перспективы трехсторонней встречи в Абу-Даби выглядят неутешительно.

"Никто не должен ничего от нее ожидать", – заявил во вторник, 27 октября, помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Россия требует полного выполнения своих "принципиальных требований".

В тот же день состоялся телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стьоре с Путиным. Однако он, похоже, не дал результатов.

Комментируя этот звонок, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "ничего нового сказано не было". Кроме того, он добавил, что война будет продолжаться и, скорее всего, усилится.