Трамп надихнув Путіна посилити війну в Україні, – Le Monde

Французьке видання Le Monde зазначає, що головним проявом потепління відносин між Вашингтоном і Москвою стала домовленість про постачання російського дизелю на ринок Сполучених Штатів. Зокрема, 23 жовтня перший танкер із 40 тисячами тонн пального вирушив із Фінської затоки до Нью-Йорка, що стало показовим політичним кроком, який навряд чи вплине на американські роздрібні ціни.

Adv

популярні відео

Як Трамп поступками Путіну лише розпалює війну в Україні?

Неважливо, чи принесе угода про дизель очікувану економічну вигоду. Головне – ефект від самого оголошення. Трампу й Путіну потрібно надсилати сигнали– пояснив старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Сергій Алексашенко.

Аналітик наголосив, що Кремль розцінює зближення з адміністрацією Дональда Трампа як доказ поглиблення розбіжностей між США та Європою.

Потепління відносин між Вашингтоном і Москвою триватиме та, ймовірно, не обмежиться дизельною угодою.

Реклама

Сторони також ведуть переговори щодо повернення американських компаній на російський нафтовий ринок. Серед можливих проєктів – створення спільного підприємства для розробки родовищ вуглеводнів біля острова Сахалін на Далекому Сході Росії.

Також наближається до завершення продаж міжнародних нафтових активів "Лукойлу" – другої за величиною нафтової компанії Росії – інвесторам, пов'язаним із Білим домом.

Серед інших пропозицій – дозвіл американським авіакомпаніям виконувати комерційні рейси через повітряний простір Росії, співпраця у сфері постачання титану та відновлення постачання російського газу до Європи через газопровід "Північний потік", який нині перебуває під санкціями Євросоюзу.

Ці масштабні проєкти готував із лютого 2025 року спецпредставник Кремля у США та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв. Поки що вони залишаються лише планами й залежать від скасування західних санкцій у разі припинення війни в Україні.

Реклама

Перспективи тристоронньої зустрічі невтішні

Готовність американського президента вести бізнес із російською владою стала серйозним ударом для Києва та Європи.

У Кремлі тим часом користуються ситуацією. Хоча остаточних рішень ще немає, перспективи тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі виглядають невтішно.

"Ніхто не повинен нічого від неї очікувати", – заявив у вівторок, 27 жовтня, помічник президента Росії з міжнародних питань Юрій Ушаков. Він наголосив, що Росія вимагає повного виконання своїх "принципових вимог".

Того ж дня відбулася телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з Путіним. Однак вона, схоже, не дала результатів.

Коментуючи цей дзвінок, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "нічого нового сказано не було". Окрім того, він додав, що війна триватиме і, найімовірніше, посилиться.