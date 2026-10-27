Об этом стало известно из интервью главы российского внешнеполитического ведомства руководителям африканских СМИ.

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Что сказал Лавров об информационной войне?

Москва ожидает существенного усиления давления на международной арене. Чиновник выразил убеждение, что медийное противостояние будет только набирать обороты.

Лавров отдельно остановился на действиях западных государств и заверил, что борьба не прекратится в ближайшее время. "(Информационная – 24 Канал) эта война продолжится, и она, я бы даже сказал, имеет тенденцию к обострению", – подчеркнул министр.

В то же время глава МИД России выразил недовольство позицией европейских стран, отметив, что Европа, мол, до сих пор полностью игнорирует причины начала конфликта вокруг Украины.

По его мнению, каких-либо изменений в отношении европейских партнеров к Москве пока не прослеживается.

По словам министра, европейские институты продолжают регулярно принимать документы и выступать с публичными заявлениями, которые исключительно осуждают действия России.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Москва готова заключать экономические соглашения с США, но не пойдет на политические уступки. В то же время посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву для переговоров.