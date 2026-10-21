Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Что заявили в Кремле?

По словам главы российского МИД, Москва сначала хочет выслушать предложения американского посланника, после чего будет оценивать возможные договоренности. В то же время Лавров подчеркнул, что Россия не собирается менять свою политическую позицию ради экономического сотрудничества.

Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок,

– заявил он.

Лавров также сказал, что Россия готова восстанавливать отношения с западными странами, однако возвращение к формату сотрудничества, существовавшему до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, он считает невозможным.

Москва также не ожидает особых изменений в вопросе санкций со стороны администрации Трампа. Он призвал не воспринимать решение американского президента не применять санкционные меры как гарантию долгосрочного смягчения политики Вашингтона в отношении России.

Придет другой президент – кто знает, как он будет себя вести,

– сказал Лавров.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 21 октября отправится в Россию, чтобы представить Владимиру Путину предложения по мирному урегулированию войны в Украине. В частности, американская сторона предложит провести личные переговоры между президентами с участием Трампа.

Идея трехсторонней встречи была озвучена после переговоров Зеленского и Виткоффа, которые состоялись 20 октября в Норвегии. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил, что американский посланник отправится в Россию для обсуждения возможных условий мира.

Целью потенциальных переговоров является достижение прекращения огня и поиск путей завершения войны. Такая встреча стала бы первым саммитом с участием лидеров Украины, России и США с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Предыдущие попытки организовать личную встречу Зеленского и Путина не дали результата, а Кремль настаивал, что переговоры могут состояться только в Москве.