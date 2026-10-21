Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Що заявили у Кремлі?

За словами глави російського МЗС, Москва спершу хоче почути пропозиції американського посланця, після чого оцінюватиме можливі домовленості. Водночас Лавров наголосив, що Росія не збирається змінювати свою політичну позицію заради економічної співпраці.

Росія готова до економічних угод, але без політичних поступок,

– заявив він.

Лавров також сказав, що Росія готова відновлювати відносини із західними країнами, однак повернення до формату співпраці, який існував до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, він вважає неможливим.

Москва також не очікує особливих змін у питанні санкцій з боку адміністрації Трампа. Він закликав не сприймати рішення американського президента не застосовувати санкційні заходи як гарантію довгострокового пом'якшення політики Вашингтона щодо Росії.

Прийде інший президент – хто зна, як він поводитиметься,

– сказав Лавров.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до Росії, щоб представити Володимиру Путіну пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Зокрема, американська сторона запропонує провести особисті переговори між президентами за участі Трампа.

Ідею тристоронньої зустрічі озвучили після переговорів Зеленського та Віткоффа, які відбулися 20 жовтня в Норвегії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що американський посланець вирушить до Росії для обговорення можливих умов миру.

Метою потенційних переговорів є досягнення припинення вогню та пошук шляхів завершення війни. Така зустріч стала б першим самітом за участю лідерів України, Росії та США від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна не дали результату, а Кремль наполягав, що переговори можуть відбутися лише в Москві.