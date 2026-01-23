В мирных переговорах появился новый участник: что известно об американце Джоше Грюнбауме

В мирных переговорах по Украине появился еще один участник Джош Грюнбаум. Он вошел в состав американской делегации.

Об этом сообщает BBC.

Что известно о Грюнбауме?

В Кремле сообщили, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москву прибыл еще один член американской делегации – комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

К слову, по данным агентства Reuters, недавно Трамп назначил Грюнбаума старшим советником новосозданного Совета мира.

В биографии Грюнбаума на сайте Управления общих служб (GSA) указано, что до работы в администрации Трампа чиновник работал в нескольких юридических фирмах, специализируясь на реструктуризации, слияниях и поглощениях компаний. Грюнбаум имеет юридическое образование и степень МВА, а также является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.

В то же время пророссийское издание ТАСС сообщает, что юрист уже участвовал в российско-американских переговорах по Украине, впрочем на несколько более низком уровне. Говорится о переговорах Виткоффа и советника Путина Кирилла Дмитриева, которые состоялись осенью в Майами прошлого года.

