В мирных переговорах появился новый участник: что известно об американце Джоше Грюнбауме
В мирных переговорах по Украине появился еще один участник Джош Грюнбаум. Он вошел в состав американской делегации.
Об этом сообщает BBC.
Что известно о Грюнбауме?
В Кремле сообщили, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москву прибыл еще один член американской делегации – комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
К слову, по данным агентства Reuters, недавно Трамп назначил Грюнбаума старшим советником новосозданного Совета мира.
В биографии Грюнбаума на сайте Управления общих служб (GSA) указано, что до работы в администрации Трампа чиновник работал в нескольких юридических фирмах, специализируясь на реструктуризации, слияниях и поглощениях компаний. Грюнбаум имеет юридическое образование и степень МВА, а также является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.
В то же время пророссийское издание ТАСС сообщает, что юрист уже участвовал в российско-американских переговорах по Украине, впрочем на несколько более низком уровне. Говорится о переговорах Виткоффа и советника Путина Кирилла Дмитриева, которые состоялись осенью в Майами прошлого года.
Кто будет представлять США, Украину и Россию в ОАЭ?
Американская делегация будет общаться в таком составе: спецпосланник США Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ будут представлять глава Офиса Президента Кирилл Буданов, глава СНБО Рустем Умеров. Впоследствии к украинской переговорной группе присоединятся также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Андрей Гнатов.
От России в ОАЭ прибудут советник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель в инвестиционно-экономическом сотрудничестве Кирилл Дмитриев.