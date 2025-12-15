Уровень поддержки президента США Дональда Трампа резко падает, даже республиканцы со временем могут перестать быть к нему благосклонными. Усугубляет ситуацию скандальное дело Джеффри Эпштейна.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что впоследствии могут появиться новые факты о Трампе. Между тем американское общество так уже "на иголках".

Какая тема скоро "взорвется" в США?

По словам дипломата, подавляющее большинство в Конгрессе США занимают республиканцы. Именно они молчат и закрывают глаза на все, что делает Трамп.

Однако Трампа ждут огромные проблемы. И именно тогда это монобольшинство начнет трещать,

– подчеркнул он.

Сейчас поддержка президента США достигла антирекорда – только 35%, учитывая, что еще не прошел год от тогда, как он занял должность. Обычно, даже те президенты, которые уже покидали пост, имели от 40% поддержки.

Кроме того, никто не знает, каких оборотов наберет дело Джеффри Эпштейна. С ним Трамп виделся в 2017 году, когда уже был президентом, хотя отрицал это. Огрызко отметил, что у американцев и так уже "кипит". Если же на извне выйдут новые скандальные детали, связанные с Трампом, будет еще хуже.

Справка. Джеффри Эпштейн – скандально известный финансист. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В одном из писем Эпштейн утверждал, что "Трамп знал о девушках", несмотря на то, что президент США отрицал любую осведомленность. Известно, что Трамп дружил с Эпштейном, но в то же время существуют убеждения, что именно он ведет тайную войну против "педофильской элиты" США.

Дипломат добавил, что для того, чтобы отвлечь внимание американцев, Трамп может сделать несколько шагов. Например, начать войну против Венесуэлы, чтобы заявить о "победе", или даже начать говорить об инопланетянах.

Именно поэтому президент США сейчас не в лучшем положении. Об этом свидетельствует и его состояние – сейчас часто можно увидеть, как он нервничает и говорит странные вещи.

Что говорил Трамп о скандальном деле Эпштейна?