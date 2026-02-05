Стал послом несмотря на связи с Эпштейном: правительство Британии обнародует документы по Манделсону

Правительство Великобритании согласилось обнародовать переписку и документы о назначении Питера Манделсона послом в США. Это произошло на фоне скандала из-за его связей с Джеффри Эпштейном.

Полиция начала расследование относительно возможного злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает AP.

Что известно о скандале вокруг Манделсона?

Британское правительство согласилось опубликовать электронные письма и другие документы относительно Питера Манделсона. Они могут пролить свет на решение назначить его послом в США, несмотря на дружбу с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Полиция открыла уголовное расследование относительно возможного злоупотребления служебным положением. Согласно уже обнародованным материалам, Манделсон мог передавать Эпштейну чувствительную экономическую информацию примерно 15 лет назад.

Также документы свидетельствуют, что в 2009 – 2010 годах он якобы сообщал Эпштейну о внутренних правительственных решениях, в частности относительно налогов на бонусы банкиров и финансовых процессов в Европе.

Премьер-министр Кир Стармер признал, что знал о знакомстве Манделсона с Эпштейном во время назначения, но не осознавал масштабов их связей. Он заявил, что бывший посол "неоднократно лгал" о характере отношений и назвал это предательством страны, парламента и партии.

После скандала Манделсон покинул Палату лордов. Правительство также планирует лишить его титула и исключить из Тайного совета, консультирующего короля Чарльза III.

Документы о назначении должен определить к публикации парламентский комитет по разведке и безопасности. Когда именно их обнародуют – неизвестно.

