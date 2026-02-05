Поліція розпочала розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем. Про це повідомляє AP.

Що відомо про скандал навколо Манделсона?

Британський уряд погодився опублікувати електронні листи та інші документи щодо Пітера Манделсона. Вони можуть пролити світло на рішення призначити його послом у США, попри дружбу з фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Поліція відкрила кримінальне розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем. Згідно із вже оприлюдненими матеріалами, Манделсон міг передавати Епштейну чутливу економічну інформацію приблизно 15 років тому.

Також документи свідчать, що у 2009 – 2010 роках він нібито повідомляв Епштейну про внутрішні урядові рішення, зокрема щодо податків на бонуси банкірів і фінансових процесів у Європі.

Прем’єр-міністр Кір Стармер визнав, що знав про знайомство Манделсона з Епштейном під час призначення, але не усвідомлював масштабів їхніх зв’язків. Він заявив, що колишній посол "неодноразово брехав" про характер відносин і назвав це зрадою країни, парламенту та партії.

Після скандалу Манделсон залишив Палату лордів. Уряд також планує позбавити його титулу та виключити з Таємної ради, що консультує короля Чарльза III.

Документи щодо призначення має визначити до публікації парламентський комітет із розвідки та безпеки. Коли саме їх оприлюднять – невідомо.

