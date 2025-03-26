"Вам не понравится": Трамп приказал рассекретить дело о связях его штаба с Россией

Президент США Дональд Трамп приказал ФБР рассекретить все документы, касающиеся расследования возможных связей его предвыборной кампании с Россией. Соответствующий меморандум он подписал во вторник, 25 марта.

Секретарь Белого дома Уилл Шарф также добавил, что американскому народу "давно пришло время полностью понять, что именно содержится в этих файлах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hill и Fox News.

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Трамп считает дело против него политически мотивированным

Речь идет о расследовании под кодовым названием "Перекрестный ураган", начатое в июле 2016 года. Тогда ФБР пыталась выяснить, или члены предвыборного штаба Трампа координировали свои действия с российскими чиновниками с целью влияния на выборы.

В 2019 году специальный прокурор Роберт Мюллер доложил, что Россия вмешивалась в избирательный процесс. Правда, доказательств причастности к этому Трампа или его команды не привел.

А последний, к слову, считает это расследование нелегитимным и политически мотивированным.

Вы, вероятно, не будете беспокоиться, потому что вам не понравится то, что вы увидите. Но это было полное использование правоохранительной системы в политических целях. Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Но теперь вы сможете убедиться в этом сами. Все рассекречено,

– сказал Трамп, подписывая приказ во вторник.

После подписания указа Трампа СМИ смогут просматривать ранее закрытые файлы по этому делу. В то же время президент США усомнился, или много журналистов сделают это.