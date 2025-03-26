У секретном чате было всего 18 человек. Как отметил 24 Каналу политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, непонятно, почему Волц не проверил, кого именно туда добавил, ведь это базовая вещь.

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Чем руководствуется Дональд Трамп

Политолог отметил, что ключевые правила цифровой безопасности заключаются в том, чтобы не переходить по неизвестным ссылкам, следить за тем, кого приобщают к чатам, использовать двухфакторную проверку. Поэтому очень странно слышать, что советник президента США по нацбезопасности их не знал.

Накануне скандала с чатом, случился еще один, который четко демонстрирует темперамент Трампа. Он раскритиковал свой портрет, который разместили в Капитолии штата Колорадо. По словам Трампа, его намеренно исказили.

Откровенно странным является поведение Трампа, который оправдывает ошибки своего советника за то, что тот обнародовал чувствительную информацию. Но вместо этого начинает настоящий скандал из-за некрасивого, по его мнению, портрета.

Он предсказуемый нарцисс. Вся магия его непредсказуемости, которую продвигали сторонники Трампа, – не сбылась. Все их слова, что Трамп – это стихия и его все боятся – не правда. Он примитивен до боли,

– сказал Максим Несвитайлов.

Трамп руководствуется эмоциями, в каждом деле хочет удовлетворить собственное эго. Это подтверждает история о подаренном Путиным портрете. А также о том, что Трамп умилился, когда услышал, что российский диктатор якобы молился за его здоровье.