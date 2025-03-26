У секретному чаті було лише 18 людей. Як зауважив 24 Каналу політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, незрозуміло, чому Волц не перевірив, кого саме туди додав, адже це базова річ.

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Чим керується Дональд Трамп

Політолог наголосив, що ключові правила цифрової безпеки полягають в тому, щоб не переходити за невідомими посиланнями, стежити за тим, кого долучають до чатів, використовувати двофакторну перевірку. Тому дуже дивно чути, що радник президента США з нацбезпеки їх не знав.

Напередодні скандалу з чатом, трапився ще один, який чітко демонструє темперамент Трампа. Він розкритикував свій портрет, який розмістили в Капітолії штату Колорадо. За словами Трампа, його навмисно спотворили.

Відверто дивною є поведінка Трампа, який виправдовує помилки свого радника за те, що той оприлюднив чутливу інформацію. Але натомість починає справжній скандал через некрасивий, на його думку, портрет.

Він передбачуваний нарцис. Вся магія його непередбачуваності, яку просували прихильники Трампа, – не збулася. Всі їхні слова, що Трамп – це стихія і його всі бояться – не правда. Він примітивний до болю,

– сказав Максим Несвітайлов.

Трамп керується емоціями, у кожній справі хоче задовольнити власне его. Це підтверджує історія про подарований Путіним портрет. А також про те, що Трамп розчулився, коли почув, що російський диктатор буцімто молився за його здоров'я.