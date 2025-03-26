Секретар Білого дому Вілл Шарф також додав, що американському народу "давно настав час повністю зрозуміти, що саме міститься в цих файлах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Hill та Fox News.

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Трамп вважає справу проти нього політично вмотивованою

Йдеться про розслідування під кодовою назвою "Перехресний ураган", розпочате у липні 2016 року. Тоді ФБР намагалася з'ясувати, чи члени передвиборчого штабу Трампа координували свої дії з російськими посадовцями із метою впливу на вибори.

У 2019 році спеціальний прокурор Роберт Мюллер доповів, що Росія втручалася у виборчий процес. Щоправда, доказів причетності до цього команди Трампа чи самого політика не навів.

А останній, до слова, вважає це розслідування нелегітимним та політично вмотивованим.

Ви, ймовірно, не будете турбуватися, тому що вам не сподобається те, що ви побачите. Але це було повне використання правоохоронної системи в політичних цілях. Це ганьба. Цього ніколи не повинно було статися в цій країні. Але тепер ви зможете переконатися в цьому самі. Усе розсекречено,

– сказав Трамп, підписуючи наказ у вівторок.

Після підписання указу Трампа ЗМІ зможуть переглядати раніше закриті файли у цій справі. Водночас президент США засумнівався, чи багато журналістів зроблять це.