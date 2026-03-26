Геополитика Европа Найбільша кримінальна заява в історії Словаччини: поліція почала розслідування проти Фіцо, – ЗМІ
26 марта, 21:55
3

Крупнейшее уголовное заявление в истории Словакии: полиция начала расследование против Фицо, –СМИ

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях.
  • Инициатором уголовного заявления выступил лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, его поддержали однопартийцы.

Полиция Словакии начала расследование в отношении действующего премьер-министра страны Роберта Фицо. Его обвиняют в государственной измене и других преступлениях.

Об этом пишет Aktuality со ссылкой на лидера оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Бранислава Грелинга, который и инициировал это дело.

В чем обвиняют Фицо?

Лидер оппозиционной партии признался, что подал уголовное заявление против Роберта Фицо месяц назад. Это поддержали его однопартийцы и еще 13 тысяч граждан, поэтому теперь речь идет о "крупнейшем уголовном заявлении" в истории страны.

По его словам, соответствующее заявление попало из генпрокуратуры в региональную прокуратуру, и сейчас находится в полиции. По мнению словацкого чиновника, действующий премьер-министр страны причастен к ряду преступлений.

Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его, 
– сказал он.

Aktuality напоминает, что в конце февраля представители SaS подали против Фицо несколько уголовных заявлений. По их мнению, он мог совершить несколько преступлений своими высказываниями и действиями, направленными против Украины.

В то же время Бранислав Грелинг отметил, что в обращениях говорится о подозрениях в "злоупотреблении властью государственным служащим, государственной измене, бесчеловечности, нарушении обязанностей по управлению иностранным имуществом или теракте".

Справочно. Sloboda a Solidarita (SaS) выступает за поддержку демократических ценностей и укрепление сотрудничества с партнерами в Европе и НАТО. Ее представители и избиратели демонстрируют наиболее проукраинскую позицию среди словацких политических сил.

Что этому предшествовало?

  • Ранее словацкий депутат Карол Галек заявил, что Роберт Фицо открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина. По его словам, намерение премьера прекратить электроснабжение станет преступлением.

  • До этого Роберт Фицо сообщил, что Словакия с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину, отметив, что даже в случае просьб Киева Братислава откажет в предоставлении помощи.

  • К слову, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который является главным оппонентом венгерского премьера на предстоящих выборах в апреле, заявил, что его правительство в случае избрания тоже начнёт расследование в отношении Орбана.