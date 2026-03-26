Крупнейшее уголовное заявление в истории Словакии: полиция начала расследование против Фицо, –СМИ
- Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях.
- Инициатором уголовного заявления выступил лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, его поддержали однопартийцы.
Полиция Словакии начала расследование в отношении действующего премьер-министра страны Роберта Фицо. Его обвиняют в государственной измене и других преступлениях.
Об этом пишет Aktuality со ссылкой на лидера оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Бранислава Грелинга, который и инициировал это дело.
Смотрите также Просил помощи для партии Фицо на выборах: опубликована стенограмма разговора Сийярто и Лаврова
В чем обвиняют Фицо?
Лидер оппозиционной партии признался, что подал уголовное заявление против Роберта Фицо месяц назад. Это поддержали его однопартийцы и еще 13 тысяч граждан, поэтому теперь речь идет о "крупнейшем уголовном заявлении" в истории страны.
По его словам, соответствующее заявление попало из генпрокуратуры в региональную прокуратуру, и сейчас находится в полиции. По мнению словацкого чиновника, действующий премьер-министр страны причастен к ряду преступлений.
Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его,
– сказал он.
Aktuality напоминает, что в конце февраля представители SaS подали против Фицо несколько уголовных заявлений. По их мнению, он мог совершить несколько преступлений своими высказываниями и действиями, направленными против Украины.
В то же время Бранислав Грелинг отметил, что в обращениях говорится о подозрениях в "злоупотреблении властью государственным служащим, государственной измене, бесчеловечности, нарушении обязанностей по управлению иностранным имуществом или теракте".
Справочно. Sloboda a Solidarita (SaS) выступает за поддержку демократических ценностей и укрепление сотрудничества с партнерами в Европе и НАТО. Ее представители и избиратели демонстрируют наиболее проукраинскую позицию среди словацких политических сил.
Что этому предшествовало?
Ранее словацкий депутат Карол Галек заявил, что Роберт Фицо открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина. По его словам, намерение премьера прекратить электроснабжение станет преступлением.
До этого Роберт Фицо сообщил, что Словакия с 23 февраля прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину, отметив, что даже в случае просьб Киева Братислава откажет в предоставлении помощи.
К слову, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который является главным оппонентом венгерского премьера на предстоящих выборах в апреле, заявил, что его правительство в случае избрания тоже начнёт расследование в отношении Орбана.