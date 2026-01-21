В Китае рождаемость упала до исторического минимума: к каким последствиям это может привести

В 2025 году в Китае зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1949 года, с тех пор как начали вести официальную статистику рожденных детей. В прошлом году в КНР родилось почти 8 миллионов младенцев.

Население Китая может уменьшиться до менее, чем миллиарда уже к концу века. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о демографическом кризисе в Китае?

В прошлом году в КНР родилось лишь 7,92 миллиона младенцев, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 9,54 миллиона. Общая численность населения уменьшилась на 3,39 миллиона и сейчас составляет 1,405 миллиарда человек. Несмотря на отмену политики "одного ребенка" десять лет назад, меры, направленные на стимулирование рождаемости, пока не дают заметного эффекта.

Демографы считают, что сокращение населения продолжится из-за старения поколения бэби-бумеров. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Китая может уменьшиться до 1,3 миллиарда, а к концу века – до 633 миллионов. Эксперты объясняют тенденцию тем, что китайцы становятся более состоятельными и более образованными, что влияет на решение заводить детей.

Обратите внимание! Аналитики предупреждают о серьезных экономических последствиях: меньшее количество налогоплательщиков усложнит поддержку растущего количества пенсионеров и социальных расходов, создавая дополнительное давление на экономику КНР.

Эксперт по китайской демографии И Фусянь назвал снижение рождаемости "неизбежным процессом", подчеркнув, что повернуть ситуацию вспять будет очень сложно.

