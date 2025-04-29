В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Трампа по 7 статьям

Политика Дональда Трампа все больше вызывает возмущение и раздражение у американских законодателей. Демократ Шри Танедар обвиняет президента в тираническом превышении полномочий и готовит для него импичмент.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар сообщил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа, передает 24 Канал.

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"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", – говорится в заметке Танедара.