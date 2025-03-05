77-летний Грин объяснил журналистам, что именно его больше всего задело в речи Трампа, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский может на следующей неделе снова встретиться с Трампом, – Daily Mail

"Трамп не пригоден"

Он отметил, что США – самая богатая страна мира, но люди не имеют хорошего медстрахования. Грин раскритиковал намерение властей сократить Medicaid для бедных.

Справка: Medicaid – мериканская государственная программа медицинской помощи малообеспеченным категориям населения.

По словам конгрессмена, здравоохранение стало заботой богатых. "Этого нельзя допустить", – объяснил демократ. Грин отметил, что он протестует и против других вещей, которые принимает новая администрация.

Я также работаю над статьями импичмента. Этот президент не пригоден. Он не должен быть в должности. 34 тяжких преступления и дважды импичменты,

– рассказал Грин.

Грин считает, что Трампу не место в Белом доме: смотрите видео

К слову, Трамп объявил о введении новых импортных тарифов со 2 апреля. Он назвал страны, на которые нацелены новые тарифы: ЕС, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада.