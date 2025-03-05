77-річний Грін пояснив журналістам, що саме його найбільше зачепило у промові Трампа, передає 24 Канал.

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"Трамп не придатний"

Він наголосив, що США – найбагатша країна світу, але люди не мають доброго медстрахування. Грін розкритикував намір влади скоротити Medicaid для бідних.

Довідка: Medicaid – мериканська державна програма медичної малозабезпеченим категоріям населення.

За словами конгресмена, охорона здоров'я стала турботою багатих. "Цього не можна допустити", – пояснив демократ. Грін зазначив, що він протестує й проти інших речей, які ухвалює нова адміністрація.

Я також працюю над статтями імпічменту. Цей президент не придатний. Він не повинен бути на посаді. 34 тяжких злочини і двічі імпічменти,

– розповів Грін.

Грін вважає, що Трампу не місце у Білому домі: дивіться відео

До слова, Трамп оголосив про введення нових імпортних тарифів з 2 квітня. Він назвав країни, на які націлені нові тарифи: ЄС, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада.