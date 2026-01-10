Чтобы не испортить Трампу день рождения: Франция перенесла саммит G7
- Франция перенесла начало саммита G7 на 15 июня, чтобы избежать совпадения с 80-м днем рождения Трампа.
- В Белом доме в этот день организован боксерский бой, что и стало причиной переноса саммита.
Франция, которая принимает саммит G7 в этом году, решила перенести начало мероприятия с 14 на 15 июня. Это сделали, чтобы событие не совпадало с 80-м днем рождения американского президента Дональда Трампа.
По случаю праздника в Белом доме организован боксерский бой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico и французское издание LeMessager.
Что известно о переносе саммита G7?
Сначала ожидалось, что саммит пройдет в период с 14 по 16 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Впрочем, впоследствии дату проведения изменили, теперь саммит должен состояться в течение с 15 до 17 июня 2026 года.
Офис президента Франции Эммануэля Макрона сообщил, что такие изменения стали "результатом консультаций с партнерами G7". Но источники Politico говорят, что причиной является боксерский поединок в Белом доме 14 июня.
Он пройдет в 80-й день рождения американского президента Дональда Трампа, который и стал инициатором проведения боев UFC на территории Белого дома, о чем он, как напомним, сообщил еще в октябре 2025 года.
Трамп ищет альтернативу G7
Politico со ссылкой на бывшего сотрудника Белого дома писало, что в команде Трампа снова возникла идея формирования группы Core 5 (C5), в которую могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Хотя официальных дискуссий по C5 или расширенного формата C7 не было, частно часто поднимали вопрос неспособности нынешних структур, в частности G7, эффективно реагировать на современные вызовы.
К слову, в Германии отвергают возможность возвращения России в формат G8. По словам Мерца, среди членов G7 нет желания снова включать Россию в группу из-за отсутствия соответствующих предпосылок.