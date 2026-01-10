З нагоди свята у Білому домі організований боксерський бій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та французьке видання LeMessager.
Що відомо про перенесення саміту G7?
Спершу очікувалося, що саміт пройде в період з 14 до 16 червня в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Утім, згодом дату проведення змінили, тепер саміт має відбутися впродовж з 15 до 17 червня 2026 року.
Офіс президента Франції Еммануеля Макрона повідомив, що такі зміни стали "результатом консультацій із партнерами G7". Але джерела Politico кажуть, що причиною є боксерський поєдинок у Білому домі 14 червня.
Він пройде у 80-й день народження американського президента Дональда Трампа, який і став ініціатором проведення боїв UFC на території Білого дому, про що він, як нагадаємо, повідомив ще у жовтні 2025 року.
Трамп шукає альтернативу G7
Politico з посиланням на колишнього співробітника Білого дому писало, що у команді Трампа знову виникла ідея формування групи Core 5 (C5), до якої могли б увійти США, Китай, Індія, Японія та Росія.
Хоча офіційних дискусій щодо C5 чи розширеного формату C7 не було, приватно часто порушували питання неспроможності нинішніх структур, зокрема G7, ефективно реагувати на сучасні виклики.
До слова, у Німеччині відкидають можливість повернення Росії до формату G8. За словами Мерца, серед членів G7 немає бажання знову включати Росію до групи через відсутність відповідних передумов.