Дані про такий план давно з'являлися в кулуарах Білого дому. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Politico.
Який союз хоче створити Трамп?
За словами колишнього високопоставленого співробітника Білого дому, у команді Трампа знову виникла ідея формування групи Core 5 (C5), до складу якої могли б увійти США, Китай, Індія, Японія та Росія. На його думку, така концепція вже не виглядає сенсаційною на тлі змін у глобальній політиці.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, пояснив, що хоча офіційних дискусій щодо C5 чи розширеного формату C7 не було, у внутрішніх розмовах часто порушувалося питання неспроможності нинішніх міжнародних структур, зокрема таких як G7 чи Радбез ООН, ефективно реагувати на сучасні виклики.
До слова, у G7 входять такі країни: США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.
Інформація про C5 нібито містилася в розширеній, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США, яку минулого тижня презентував Білий дім. Однак в адміністрації ці твердження спростували. Речниця Білого дому Анна Келлі наголосила, що жодного альтернативного чи секретного варіанту офіційного 33-сторінкового документа не існує.
Експертка з міжнародної політики Торрі Тауссіг, яка курувала європейський напрям у Раді національної безпеки при президенті Джо Байдені, зазначила, що потенційний формат C5 фактично оминає Європу. На її думку, така конфігурація демонструє переорієнтацію США на регіони, які нині визначають баланс сил у світі.
Колишній радник сенатора-республіканця Теда Круза Майкл Соболік також підтвердив, що ідея C5 активно обговорювалася під час першого президентського терміну Трампа як можлива альтернатива жорсткішій антикитайській політиці.
Як країни G7 виступають проти Росії?
Країни "Великої сімки" підтверджують подальшу підтримку українських реформ, включно з боротьбою з корупцією та покращенням управління держпідприємствами.
Зокрема на тлі гальмування переговорів з Бельгією щодо так званого "репараційного кредиту" ЄС закликав G7 якомога швидше перерахувати Україні 50 мільярдів доларів. У Єврокомісії зазначили, що за відсутності прогресу до кінця року Брюссель шукатиме інші варіанти допомоги.
Втім, активи Центробанку Росії, заморожені після початку повномасштабної війни, залишаються заблокованими не лише в Бельгії, а й у країнах G7. Міністри фінансів групи заявили, що готові розглянути механізми, які дозволять використати ці кошти для підтримки України, проте робитимуть вони це лише в межах національних правових норм.
У заяві G7 йдеться, що держави працюватимуть над фінансовими інструментами, які потенційно можуть охоплювати повну вартість російських суверенних активів до моменту, коли Москва виплатить репарації.
До того ж у Німеччині заперечують можливість повернення Росії до формату G8. За словами Фрідріха Мерца, серед членів G7 немає політичної волі знову включати Росію до групи, оскільки не існує передумов для такого кроку.