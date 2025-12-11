Дані про такий план давно з'являлися в кулуарах Білого дому. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Politico.

Який союз хоче створити Трамп?

За словами колишнього високопоставленого співробітника Білого дому, у команді Трампа знову виникла ідея формування групи Core 5 (C5), до складу якої могли б увійти США, Китай, Індія, Японія та Росія. На його думку, така концепція вже не виглядає сенсаційною на тлі змін у глобальній політиці.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, пояснив, що хоча офіційних дискусій щодо C5 чи розширеного формату C7 не було, у внутрішніх розмовах часто порушувалося питання неспроможності нинішніх міжнародних структур, зокрема таких як G7 чи Радбез ООН, ефективно реагувати на сучасні виклики.

До слова, у G7 входять такі країни: США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.

Інформація про C5 нібито містилася в розширеній, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США, яку минулого тижня презентував Білий дім. Однак в адміністрації ці твердження спростували. Речниця Білого дому Анна Келлі наголосила, що жодного альтернативного чи секретного варіанту офіційного 33-сторінкового документа не існує.

Експертка з міжнародної політики Торрі Тауссіг, яка курувала європейський напрям у Раді національної безпеки при президенті Джо Байдені, зазначила, що потенційний формат C5 фактично оминає Європу. На її думку, така конфігурація демонструє переорієнтацію США на регіони, які нині визначають баланс сил у світі.

Колишній радник сенатора-республіканця Теда Круза Майкл Соболік також підтвердив, що ідея C5 активно обговорювалася під час першого президентського терміну Трампа як можлива альтернатива жорсткішій антикитайській політиці.

