Израиль признал, что ошибочно открыл огонь вблизи дипломатов: в ЕС резко отреагировали

Израильские военные сообщили, что ошибочно открыли огонь вблизи делегации дипломатов в городе Дженин. Делегация состояла из представителей ЕС, Китая, Великобритании и других стран. Никто не пострадал.

В среду, 21 мая, израильские военные открыли предупредительный огонь вблизи международной делегации. Армия обороны Израиля сообщила, что огонь был отрыт по ошибке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Израиль по ошибке открыл огонь по дипломатам

Инцидент произошел во время визита дипломатов в город Дженин на Западном берегу. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что делегация отклонилась от согласованного маршрута и попала в зону активных боевых действий. Солдаты, которые находились на позициях в районе, открыли предупредительные выстрелы, чтобы, как они отметили, "оттеснить" делегацию.

ЦАХАЛ заявили, что огонь был отрыт по ошибке, а в официальном заявлении отметили, что сожалеют о вызванных неудобствах.

Делегацию составляли представители ЕС, Великобритании, Китая, России и ряда других стран. Обошлось без пострадавших.

Как отреагировали в ЕС

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Израиль должен провести расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Я узнала об инциденте в Дженине, где силы обороны Израиля открыли, хоть и предупредительный, но все же огонь по группе дипломатов, которые приближались к лагерю беженцев в рамках визита, организованного Палестинской автономией,

– заявила Каллас.

В свою очередь министр иностранных дел Италии вызвал израильского посла для объяснений относительно инцидента.

К слову, Израиль атаковал аэропорт в Сане. Это было ответом на атаку хуситов на аэропорт Бен-Гуриона. Атаки на электростанции и бетонный завод, ухудшили экономические и военные возможности хуситов.