В середу, 21 травня, ізраїльські військові відкрили попереджувальний вогонь поблизу міжнародної делегації. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вогонь було відрито помилково. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ізраїль помилково відкрив вогонь по дипломатах

Інцидент стався під час візиту дипломатів до міста Дженін на Західному березі. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що делегація відхилилася від погодженого маршруту і потрапила в зону активних бойових дій. Солдати, які перебували на позиціях у районі, відкрили попереджувальні постріли, щоб, як вони зазначили, "відтіснити" делегацію.

ЦАХАЛ заявили, що вогонь було відрито помилково, а в офіційній заяві наголосили, що шкодують про спричинені незручності.

Делегацію складали представники ЄС, Великої Британії, Китаю, Росії та низки інших країн. Обійшлось без постраждалих.

Як відреагували у ЄС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Ізраїль має провести розслідування інциденту і притягнути до відповідальності винних.

Я дізналася про інцидент у Дженіні, де сили оборони Ізраїлю відкрили, хоч і попереджувальний, але все ж вогонь по групі дипломатів, які наближалися до табору біженців у межах візиту, організованого Палестинською автономією,

– заявила Каллас.

В свою чергу міністр закордонних справ Італії викликав ізраїльського посла для пояснень щодо інциденту.

До слова, Ізраїль атакував аеропорт в Сані. Це було відповіддю на атаку хуситів на аеропорт Бен-Гуріона. Атаки на електростанції та бетонний завод, погіршили економічні та військові можливості хуситів.