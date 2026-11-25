Российские спецслужбы активно готовят диверсии против оборонных предприятий в европейских странах. Помимо атак на военные заводы, Москва также организовала заказное убийство в Дании.

Об этом 25 ноября во время брифинга в Киеве сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, союзники фиксируют регулярные попытки Москвы устроить саботаж на предприятиях военно-промышленного сектора.

Угрозы для оборонного комплекса

Дипломат подчеркнул, что союзники должны жестко реагировать на любые проявления гибридной агрессии.

Большинство из них мы предотвратили, но это означает, что каждого преступника нужно поймать и посадить в тюрьму, потому что так мы действуем в этой войне. Но речь идет не только об Эстонии. Если взглянуть на карту атак в Европе – в минувшую пятницу правительство Дании публично объявило, что российские спецслужбы заказали покушение на убийство на территории Дании,

– заявил министр.

Он также отметил, что Эстония и страны Балтии сейчас даже "не возглавляют список" главных российских целей.

Москва направляет усилия на дестабилизацию ситуации во всем регионе, стремясь снизить уровень военной помощи украинской армии и запугать европейских партнеров.

Российский саботаж в Европе

Ранее в Эстонии спецслужбы уже предотвратили диверсию российского ГРУ, когда злоумышленники намеревались устроить взрыв и поджечь завод беспилотников Threod Systems.

Кроме того, недавно правоохранители в Дании предотвратили убийство рэпера Kyivstoner, исполнителей которого вооружили по заказу спецслужб Кремля.