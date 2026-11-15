Хотели взорвать завод дронов: в Эстонии предотвратили диверсию российского ГРУ

Об этом сообщили министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна и Министерство внутренних дел страны.

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Что известно о возможной диверсии ГРУ на заводе в Эстонии

По данным МВД, попытка атаки произошла в 03:06. Злоумышленники планировали устроить взрыв и поджечь помещения компании. Правоохранители оперативно задержали причастных.

Глава МИД Эстонии заявил, что за нападением стояло российское ГРУ. Он назвал этот случай очередным примером использования Россией диверсий для дестабилизации общества, распространения страха и ослабления поддержки Украины.

В эстонском правительстве также призвали граждан не соглашаться на предложения о работе от российской стороны, которые могут предполагать участие в диверсиях.

Там подчеркнули, что такие действия будут иметь серьезные последствия.

Тсахкна подчеркнул, что Эстония продолжит сотрудничать с международными партнерами для выявления лиц, причастных к диверсиям.

По его словам, страна последовательно выступает за ужесточение санкций, международную изоляцию России и ограничения на поездки ее граждан, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и не ответит за свои действия.

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Ранее сообщалось, что румынская разведка раскрыла сеть российских диверсантов, которые планировали поджечь военный завод Carfil в городе Брашов 14 сентября. Трое подозреваемых были задержаны в Германии и Польше. По данным румынских спецслужб, в сеть входили гражданин Украины и двое белорусов.