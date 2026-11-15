Хотіли підірвати завод дронів: в Естонії попередили диверсію російського ГРУ

Про це повідомили міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна та Міністерство внутрішніх справ країни.

Adv

популярні відео

Що відомо про можливу диверсію ГРУ на заводі в Естонії

За даними МВС, спроба атаки сталася о 03:06. Зловмисники планували влаштувати вибух і підпалити приміщення компанії. Правоохоронці оперативно затримали причетних.

Глава МЗС Естонії заявив, що за нападом стояло російське ГРУ. Він назвав цей випадок черговим прикладом використання Росією диверсій для дестабілізації суспільства, поширення страху та послаблення підтримки України.

В естонському уряді також закликали громадян не погоджуватися на пропозиції роботи від російської сторони, які можуть передбачати участь у диверсіях.

Там наголосили, що такі дії матимуть серйозні наслідки.

Тсахна підкреслив, що Естонія продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами для виявлення причетних до диверсій.

За його словами, країна послідовно виступає за посилення санкцій, міжнародної ізоляції Росії та обмежень на поїздки її громадян, доки Москва не припинить агресію проти України й не відповість за свої дії.

Раніше повідомлялося, що румунська розвідка викрила мережу російських диверсантів, які планували підпалити військовий завод Carfil у місті Брашов 14 вересня. Трьох підозрюваних затримали в Німеччині та Польщі. За даними румунських спецслужб, до мережі входили громадянин України та двоє білорусів.