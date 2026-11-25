Росія готує диверсії по всій Європі / Facebook Margus Tsahkna
Російські спецслужби активно готують диверсії проти оборонних підприємств у європейських країнах. Окрім атак на військові заводи, Москва також організувала замовне вбивство в Данії.
Про це 25 листопада під час брифінгу в Києві повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, союзники фіксують регулярні спроби Москви влаштувати саботаж на підприємствах військово-промислового сектору.
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Загрози для оборонного комплексу
Дипломат наголосив, що союзники мають жорстко реагувати на будь-які прояви гібридної агресії.
Більшості ми запобігли, але це означає, що кожну особу треба спіймати й кинути до в'язниці, бо так ми діємо у цій війні. Але йдеться не лише про Естонію. Якщо поглянути на карту атак у Європі – минулої п'ятниці уряд Данії публічно оголосив, що російські спецслужби замовили замах на вбивство на території Данії
Він також звернув увагу, що Естонія та країни Балтії зараз навіть "не на вершині списку" головних російських цілей.
Москва спрямовує зусилля на дестабілізацію ситуації в усьому регіоні, прагнучи зменшити рівень військової допомоги для української армії та залякати європейських партнерів.
Російський саботаж у Європі
Раніше в Естонії спецслужби вже запобігли диверсії російського ГРУ, коли зловмисники мали намір здіснити вибух і підпалити завод безпілотників Threod Systems.
Окрім цього, нещодавно правоохоронці в Данії запобігли вбивству репера Kyivstoner, виконавців якого озброїли на замовлення спецслужб Кремля.
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