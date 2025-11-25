Это сигнал, – полковник США в отставке об угрожающем намерении России в отношении Польши

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула назвал диверсию на железной дороге состоянием предвоенной ситуации, подчеркнув, что противник начал готовиться к войне.

Полковник США в отставке Джон Свит сказал 24 каналу, что Россия через атаки дронов и диверсии по всей Европе сигнализирует, что она не остановится.

Смотрите также: После подрыва железной дороги Польша закрывает последнее консульство России

Почему Россия угрожает Польше диверсиями?

Россия демонстрирует готовность расширить агрессивные действия и пытается запугать Польшу.

Важно! В Польше официально подтвердили диверсию на железнодорожном направлении Варшава – Люблин: взрыв повредил пути и нарушил движение, что используется для транспортировки помощи Украине.

"Это послание Польше, чтобы она отступила", – сказал Свит.

Однако из официальных заявлений становится понятно, что Польша не собирается отступать.

Человек, который больше всего боится Польши – президент Беларуси Александр Лукашенко. Он боится, что его действия – предоставления территории для запуска ракет и вторжения в Украину – вернутся бумерангом. Если Россия проиграет в Украине, следующей упадет Беларусь,

– отметил Мир.

Что еще известно о российских диверсиях в Европе?