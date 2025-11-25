Это сигнал, – полковник США в отставке об угрожающем намерении России в отношении Польши
- Начальник Генштаба Польши назвал диверсию на железной дороге состоянием предвоенной ситуации.
- Россия через атаки дронов и диверсии сигнализирует о намерении не останавливаться, пытаясь запугать Польшу.
Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула назвал диверсию на железной дороге состоянием предвоенной ситуации, подчеркнув, что противник начал готовиться к войне.
Полковник США в отставке Джон Свит сказал 24 каналу, что Россия через атаки дронов и диверсии по всей Европе сигнализирует, что она не остановится.
Почему Россия угрожает Польше диверсиями?
Россия демонстрирует готовность расширить агрессивные действия и пытается запугать Польшу.
Важно! В Польше официально подтвердили диверсию на железнодорожном направлении Варшава – Люблин: взрыв повредил пути и нарушил движение, что используется для транспортировки помощи Украине.
"Это послание Польше, чтобы она отступила", – сказал Свит.
Однако из официальных заявлений становится понятно, что Польша не собирается отступать.
Человек, который больше всего боится Польши – президент Беларуси Александр Лукашенко. Он боится, что его действия – предоставления территории для запуска ракет и вторжения в Украину – вернутся бумерангом. Если Россия проиграет в Украине, следующей упадет Беларусь,
– отметил Мир.
Что еще известно о российских диверсиях в Европе?
- Литва зафиксировала массовый запуск метеозондов из Беларуси, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Вильнюса и отменить 18 рейсов. Аналогичные воздушные шары обнаружили и в воздушном пространстве Латвии.
- В Польше зафиксировали три случая саботажа на железнодорожной линии, которая поставляет помощь Украине. Представитель министра безопасности страны сообщил, что за этими диверсиями стоит российская разведка.