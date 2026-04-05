Оппонент Орбана считает диверсию на газопроводе в Сербии попыткой срыва выборов в Венгрии

Лидер оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадьяр считает, что якобы сорванная диверсия на газопроводе в Сербии является инсценированной операцией, направленной на срыв выборов в Венгрии. Он также обвинил премьера Виктора Орбана.

Оппозиционер в своем заметке в Facebook призвал предоставить официальные объяснения и созвать Совет по нацбезопасности.

В чем Мадьяр подозревает Орбана?

Главный оппонент венгерского премьера, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, считает, что инцидент с якобы сорванной диверсией на газопроводе в Сербии является инсценированной операцией для влияния на выборы в Венгрии.

Он заявил, что получал информацию из разных источников о том, что Орбан якобы готовился "пересечь новую линию" с целью использования Сербии и России для изменения ситуации в пользу своего переизбрания.

Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты вокруг Пасхи – за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло,

– сказал он.

Мадьяр призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что независимо от того, кто стоит за этой провокацией, правительству "Тисы" возможно придется решать эту ситуацию в будущем.

"Также хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет предотвратить то, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны", – подчеркнул Мадяр.

Оппозиционный журналист-расследователь Саболч Паньи добавил, что попытка диверсии на газопроводе выглядит как "инсценированный спектакль", который мог дать Орбану повод отвлечь внимание от своего потенциального проигрыша на выборах.

Что известно о диверсии на газопроводе в Сербии?