Дает очень серьезный сигнал Трампу: на что четко указывает Си Цзиньпин приездом в Москву

Си Цзиньпин прибыл в Москву по случаю 9 мая. Во время визита он вместе с Путиным договорился об экономически выгодном сотрудничестве. Впрочем, этот визит из Пекина – скорее демонстративный жест, адресованный Соединенным Штатам.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, что Китай действует исключительно в собственных интересах. Приезд Си Цзиньпина в Москву – это прямой сигнал Дональду Трампу, что Россия зависит от Китая.

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Сотрудничество России и Китая

"Это очень серьезный сигнал для американцев. Оторвать Россию от Китая сейчас невозможно. Приезд Си в Москву – еще и свидетельство углубления экономического сотрудничества", – сказал Олег Пендзин.

По его словам, Китай и Россия уже договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" и о росте товарооборота. Россия фактически стала сырьевым приложением для Китая. А Пекину важно иметь стабильные поставки. В отношениях с Россией Китай проводит собственную ценовую политику. Самый большой спор по строительству "Силы Сибири – 2" касался именно цены.

Китай четко дал понять: он готов покупать газ только по внутрироссийским ценам, которые вдвое или даже в 2,5 раза ниже мировых. Тогда Россия отказалась. В 2022 – 2023 годах "Газпром" еще имел прибыль,

– отметил Пендзин.

В 2025 году ситуация изменилась: газ России уже некому продавать. И строительство нового газопровода – это шанс хотя бы частично продавать газ в Китай. Так "Газпром" может получить хоть какие-то доходы. Вероятно, Россия согласилась на ценовые уступки.

Стороны преследуют свои интересы. Китай России нужен, чтобы показать: международной изоляции якобы нет, а Китай готов дать деньги – то, чего России остро не хватает.

Из-за падения цен на нефть (Brent стоит примерно 62 доллара за баррель, а Urals – 51–52), Россия вынуждена была снизить цену, заложенную в бюджет. Раньше было 69,7 доллара, теперь – 56. Из-за этого дефицит бюджета вырос с 1,8 до 3,8 триллиона рублей,

– говорит Пендзин.

Он добавляет: сейчас перед Россией стоит вопрос – где взять деньги на покрытие дефицита. Она заинтересована в китайском кредите. Еще в 2023 году Россия обращалась в Китай за займом в юанях, но получила отказ.

Также он отметил, что для Китая Россия – только источник сырья. А для России – Китай остался фактически единственным финансовым партнером. Все это – сигнал Трампу. Подписание соглашений с Китаем четко показывает: все идет не так, как представляет себе Дональд Трамп.

Заявления Си по российско-украинской войне имеют большое значение. Китай всегда пытался быть посредником или просто наблюдателем. Публично Пекин не занимал четкой позиции, хотя неофициально она была. Сейчас, под давлением США, мы услышали открытую позицию,

– объяснил Пендзин.

Он также считает, что вряд ли что вряд ли между Россией и Китаем будет глубокое военно-техническое сотрудничество. Но ограничений на поставку товаров двойного назначения из Китая в российский ВПК, вероятно, не будет.