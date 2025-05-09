Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, що Китай діє виключно у власних інтересах. Приїзд Сі Цзіньпіна до Москви – це прямий сигнал Дональду Трампу, що Росія залежить від Китаю.

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Співпраця Росії та Китаю

"Це дуже серйозний сигнал для американців. Відірвати Росію від Китаю зараз неможливо. Приїзд Сі до Москви – ще й свідчення поглиблення економічної співпраці ", – сказав Олег Пендзин.

За його словами, Китай і Росія вже домовилися про будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2" і про зростання товарообігу. Росія фактично стала сировинним додатком для Китаю. А Пекіну важливо мати стабільні постачання. У стосунках із Росією Китай проводить власну цінову політику. Найбільша суперечка щодо будівництва "Сили Сибіру – 2" стосувалася саме ціни.

Китай чітко дав зрозуміти: він готовий купувати газ лише за внутрішньоросійськими цінами, які вдвічі чи навіть у 2,5 раза нижчі за світові. Тоді Росія відмовилася. У 2022 – 2023 роках "Газпром" ще мав прибуток,

– зазначив Пендзин.

У 2025 році ситуація змінилася: газ Росії вже нікому продавати. І будівництво нового газопроводу – це шанс бодай частково продавати газ у Китай. Так "Газпром" може отримати хоч якісь доходи. Ймовірно, Росія погодилася на цінові поступки.

Сторони переслідують свої інтереси. Китай Росії потрібен, щоб показати: міжнародної ізоляції нібито немає, а Китай готовий дати гроші – те, чого Росії гостро бракує.

Через падіння цін на нафту (Brent коштує приблизно 62 долари за барель, а Urals – 51–52), Росія змушена була знизити ціну, закладену в бюджет. Раніше було 69,7 долара, тепер – 56. Через це дефіцит бюджету зріс з 1,8 до 3,8 трильйона рублів,

– каже Пендзин.

Він додає: зараз перед Росією стоїть питання – де взяти гроші на покриття дефіциту. Вона зацікавлена в китайському кредиті. Ще у 2023 році Росія зверталася до Китаю по позику в юанях, але отримала відмову.

Також він зауважив, що для Китаю Росія – лише джерело сировини. А для Росії – Китай залишився фактично єдиним фінансовим партнером. Усе це – сигнал Трампу. Підписання угод із Китаєм чітко показує: все йде не так, як уявляє собі Дональд Трамп.

Заяви Сі щодо російсько-української війни мають велике значення. Китай завжди намагався бути посередником або просто спостерігачем. Публічно Пекін не займав чіткої позиції, хоча неофіційно вона була. Зараз, під тиском США, ми почули відкриту позицію,

– пояснив Пендзин.

Він також вважає, що навряд чи між Росією й Китаєм буде глибока військово-технічна співпраця. Але обмежень на постачання товарів подвійного призначення з Китаю до російського ВПК, ймовірно, не буде.