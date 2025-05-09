Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що важко було не помітити страх очільника Кремля. Задля проведення параду Путін стягнув три кільця ППО навколо Москви.

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Сі не оцінив старання Путіна

За словами Павла Лакійчука, у старшого покоління не може не виникати аналогія зі сталінським парадом 7 листопада 1941 року. Тоді на Красну площу також вивели війська, танки, які нібито мали захищати Москву від ворога.

Сьогодні Путін також хоче створити видимість того, що на Росію буцімто хтось нападає. Однак так і не може сказати, ким є цей уявний ворог.

Коли я дивився на обличчя Сі Цзіньпіна, то помітив, що він дуже скептично поставився до параду. Насправді Китай та Північна Корея вже давно переплюнули радянські святкові паради,

– зауважив Павло Лакійчук.

Ці країни проводять справжні театралізовані вистави. Там показують свою силу, військові йдуть з портретами вождів, десантники "малюють" їхні обличчя своїми головами.

"Це зовсім інша театралізована вистава, до якої Путіну ще треба тягнутись не одне покоління. Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин диктатори в четвертому поколінні, а Путін поки що тільки в першому", – додав Лакійчук.

За чим насправді приїхали "друзі Путіна"

Можливо, лідер Китаю був здивований російськими ветеранами, які сиділи з Путіном на одній лавці. Загалом світ переосмислює ставлення до Дня перемоги та називає 9 травня – Днем пам'яті, днем ветеранів, які пройшли через завойовницькі місії Радянського Союзу.

Якщо говорити про гостей Путіна, то чітко зрозуміла їхня мотивація. Можемо відкинути лідерів Куби, Буркіна-Фасо, Венесуели, Зімбабве, які приїхали виключно за гроші. Всі інші, за винятком Сі Цзіньпіна, приїхали через страх.

Вони реально бояться Москви, хочуть продемонструвати свою відданість Путіну. За це він їх карає або милує. На фоні таких лідерів Сі виглядав зовсім по-іншому. Він був не васалом, а сюзереном, правителем. Це виглядало дуже промовисто й Путін сам це розумів.

Зауважимо, під час виступу на параді Путін майже не згадував Україну, але проводив паралелі з Другою світовою війною та війною зараз. Цинічно говорив про єдність, “боротьбу з нацизмом і русофобією”. Диктатор фантазував про нібито “захист Батьківщини” та хвалив "рішучість учасників сво".