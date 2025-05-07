Виконавчий директор Центру політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу розповів, що до Москви стягнули ледь не всі системи ППО, які є в Росії. Якщо хоча б один дрон прорветься через цей захист, то гості можуть побачити, що, власне, російська ППО – це не така вже й надійна річ, а Владімір Путін не контролює ситуацію.

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Питання престижу для Путіна

"Дуже символічна історія: все починалося з "Київ за три дні", а закінчується тим, що Путін фактично змушений запитувати дозволу на проведення параду на Червоній площі – чи на Манежній. І все це свідчить про те, що ситуація з війною зайшла дуже далеко, і, очевидно, Путін боїться", – сказав Олександр Леонов.

Він додав, що якщо таки оборона ППО буде прорвана, це може вплинути на тих, хто є покупцями російських ППО – вони можуть відмовитися. До речі, такі випадки вже траплялися. Зокрема, Індія відмовляється від закупівлі російського озброєння, африканські країни відмовляються від російських літаків після того, як побачили, як ті горять в Україні.

Очевидно, для Путіна це питання престижу, бо він хоче продемонструвати, що прорвав ізоляцію, що налагоджує стосунки,

– сказав Леонов.

Він додав, що наразі приїжджають або ті, хто має великий вплив на Росію й для кого вона є молодшим партнером – як-от Китай, або країни, які певною мірою залежать від Путіна чи від Китаю – як-от Венесуела. Вони можуть погодитися на його запрошення – і приїхати на так зване свято.