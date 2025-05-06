Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

Дивіться також США нібито зняли із себе роль посередника у війні: МЗС зв'язалося з Держдепом для пояснень

МЗС про участь іноземних військових у параді 9 травня в Москві

В МЗС вказали, що "участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому".

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Україна береже памʼять про Другу світову війну, фронт якої прокотився всією нашою територією двічі, а загальні людські втрати українського народу становили 8 мільйонів загиблих: 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових.

"Понад 6 мільйонів українців воювали в лавах Червоної Армії, сотні тисяч — у складі рухів опору та армій союзників антигітлерівської коаліції. Сьогодні проти українського народу, який є одним із народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна… Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві", – акцентували у МЗС.

В МЗС зауважили, що "ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями".

Марширувати пліч-о-пліч із ними – це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом

– ідеться в заяві.

В міністерстві акцентували, що Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоб "відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію".

Закликаємо всі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах,

– пишуть в МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві вказали, що участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора.