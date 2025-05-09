Що відомо про пропозицію Путіна

Путін на переговорах із головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія вітатиме появу на своїй територій китайських виробництв, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Детальніше Вирішили посилювати дружбу: Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні

Росія стала головним імпортером китайських автомобілів у світі. Одночасно ми вітаємо створення та перенесення китайських промислових компетенцій до нашої країни,

– сказав Путін.

Він стверджує, що Росія готова забезпечити комфортні умови для роботи компаній з Китаю і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування в 21 столітті".

Однак Китай, який став найбільшим торговим партнером Росії після початку повномасштабної війни проти України, поки утримується від значних інвестицій у реальний сектор російської економіки.

Яка ситуація з інвестиціями в Росії

Статистика російського Центробанку за три роки жодного разу не зафіксувала значного припливу капіталу з "дружніх" держав. Навпаки, сумарний обсяг прямих іноземних інвестицій постійно скорочується:

На 63 мільярда доларів минулого року;

На 80 мільярдів доларів 2023 року;

На 138 мільярдів доларів 2022 року.

Зауважте! З початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка Росії втратила 57% вкладень іноземних інвесторів, а їхній загальний обсяг опустився до 216 мільярдів доларів – мінімуму з 2009 року.

Як минули переговори Путіна й Сі Цзіньпіна

Візит президента Китаю до Москви на парад перемоги та переговори між Цзіньпіном та Путіним надають російському диктатору важливий поштовх. Президенти обох країн вважають, що війну в Україні можна завершити лише шляхом усунення "корінних причин конфлікту".

Китай розуміється з Росією ще в одному питанні – пригніченні впливу США на світову політику. Сі Цзіньпін має з Трампом тарифну війну. Тому китайський лідер також пропонує зміцнити основи співпраці та усунути "зовнішнє втручання".

Окрім цього Цзіньпін наголосив, що країни спільно, як давні друзі та партнери, повинні діяти проти "односторонності та залякування", знову маючи на увазі політику Дональда Трампа.

Путін своєю чергою заявив, що він із Сі Цзіньпіном особисто контролюватимуть усі ключові елементи відносин. Наразі країни прагнутимуть суттєвого збільшення торгівлі та інвестицій до 2030 року.