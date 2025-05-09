Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Зокрема, Росія та Китай прагнуть "поглиблювати військові зв'язки" та рішуче протидіяти курсу Вашингтона на так зване "подвійне стримування" країн.

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Про що домовилися Путін і Цзіньпін

Візит президента Китаю до Москви на парад перемоги та переговори між Цзіньпіном та Путіним надають російському диктатору важливий поштовх. Президенти обох країн вважають, що війну в Україні можна завершити лише шляхом усунення "корінних причин конфлікту".

Китай розуміється з Росією ще в одному питанні – пригніченні впливу США на світову політику. Сі Цзіньпін має з Трампом тарифну війну. Тому китайський лідер також пропонує зміцнити основи співпраці та усунути "зовнішнє втручання".

Окрім цього Цзіньпін наголосив, що країни спільно, як давні друзі та партнери, повинні діяти проти "односторонності та залякування", знову маючи на увазі політику Дональда Трампа.

Зауважимо! Після введення американських та європейських санкцій проти Росії Китай є найбільшим торгівельним партнером країни-агресорки та рятує її від економічної кризи.

Владімір Путін своєю чергою заявив, що він із Сі Цзіньпіном особисто контролюватимуть усі ключові елементи відносин. Наразі країни прагнутимуть суттєвого збільшення торгівлі та інвестицій до 2030 року.

Візит Цзіньпіна приурочений до 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні

Під час зустрічі в Кремлі Путін подякував президенту Китаю за приїзд до Москви. Диктатор заявив, що Росія та Китай нібито захищають національну пам'ять про Другу світову війну.

Разом з нашими китайськими друзями ми твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події воєнних років, протидіємо сучасним проявам неонацизму та мілітаризму,

– заявив Путін.

Росія та Китай вважають, що деякі країни хочуть "переглянути результати" Другої світової, перемогу в якій, за словами союзників, в основному "здобули саме Росія та Китай".